신세계百, 출산·보육지원에 '백화점 혜택' 더한 제휴카드 출시

백화점 핵심 고객 30대女 타깃

[아시아경제 차민영 기자] 신세계가 육아하는 여성 고객을 위한 제휴 카드를 출시한다.

신세계백화점은 10일 삼성카드와 손잡고 백화점을 비롯해 온라인 쇼핑몰, 대형 할인점, 아웃렛 등 쇼핑 혜택을 담은 제휴카드인 ‘국민행복 삼성카드 V2’를 선보인다고 밝혔다.

국민행복 카드는 임신, 출산, 육아 등 국가에서 지원하는 바우처를 통합으로 이용할 수 있는 카드다. 기존 국가 바우처는 ‘국민행복카드’와 ‘아이행복카드’로 이원화해 운영했으나, 국민행복 삼성카드 V2는 출산과 보육료 지원을 하나로 통합했다.

특히 신세계백화점과 신세계 주요 계열사 이용 혜택 등 제휴 서비스도 더했다. 제휴카드 발급 고객은 백화점 및 신세계 사이먼 프리미엄 아웃렛, 이마트 등에서 최대 7% 할인 혜택을 누릴 수 있다. 백화점에서 사용할 수 있는 5% 할인 쿠폰 6장과 무료 주차권 2장을 매달 제공한다. 해당 쿠폰은 7% 할인 혜택과 중복으로 이용 가능하다.

신세계가 육아하는 여성을 위한 제휴 카드를 출시한 배경에는 백화점 전체 매출에서 여성 고객, 특히 30대 고객이 차지하는 비중이 높기 때문이다. 신세계백화점의 여성 고객은 지난해 전체 매출에서 73%를 차지했다. 이 중 30대 여성 고객은 21%로 비중이 높다. 올해 30대 여성 고객 또한 전체 매출 중 22%로 백화점 핵심 고객이다.

그 동안 신세계백화점은 특정한 장르 또는 라이프 스타일에 관심 있는 고객을 위한 맞춤형 제휴 카드 혜택 도입으로 호평을 이끌어 왔다. 2018년 3월 출시한 ‘신세계 멘즈라이프 삼성카드’는 남성 고객 특화카드다. 백화점 할인을 중심으로 주유, 골프, 택시, 편의점 등 남성 고객이 주로 이용하는 업종의 혜택을 두루 담았다. 출시 한 달 만에 1000명 이상의 남성 고객을 유치했다. 카드 소지자 중 남성 비중은 68%로 타 제휴카드 소지 고객 대비 약 2.8배 높다. 사용 내역도 멘즈럭셔리, 남성패션, 골프 장르를 집중적으로 구매했으며 해당 장르 객단가 역시 타 제휴카드보다 1.8배 높은 수치를 기록했다.

올 3월에는 잠재 VIP 고객을 타깃으로 한 ‘신세계 THE S VIP 삼성카드’를 선보였다. 신세계백화점 데이터를 기반으로 VIP 고객 소비 패턴을 분석해 VIP 못지 않은 혜택을 제공하는 카드다. VIP 고객이 선호하는 장르를 기반으로 건강, 아카데미, 가전·정보통신(IT) 장르의 할인 혜택을 카드에 담은 것이 특징이다. 카드 발급 고객 중 20% 이상이 백화점 VIP로 VIP의 카드 신청이 타 제휴카드에 비해 높다. 특히 해당 카드 고객의 지출도 타 제휴 카드의 2배 수준이다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 “남성, VIP에 이어 출산과 육아를 앞둔 여성 고객들을 위한 제휴 카드를 선보이게 됐다”며 “고객 소비 패턴을 분석한 맞춤형 서비스를 통해 업계를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr