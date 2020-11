부산 스마트빌리지 첫 입주자 모집…5년간 무상임대

리빙랩 참여 조건으로 5년간 무상임대

다양한 혁신기술 구현…총 56세대

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 11일부터 스마트시티 국가시범도시의 첫 입주단지인 스마트빌리지의 입주자를 모집한다고 10일 밝혔다.

스마트빌리지는 부산 스마트시티 국가시범도시에 구현될 약 40여개의 혁신기술을 우선 적용해 미래생활과 새로운 기술을 미리 만나볼 수 있는 리빙랩(living lab)형 실증단지다. 리빙랩은 시민들이 실제로 생활하는(living) 공간에서 연구를 진행하는 실험실(lab)을 의미한다.

스마트빌리지는 국내 최초 제로에너지 1등급 블록형 단독주택 단지로 조성 중이다. 총 56세대로 구성되며 이 중 체험세대로 운영되는 2세대를 제외한 54세대의 입주자를 모집한다.

현재 한국수자원공사(K-water)와 삼성물산, 신동아건설이 공동 조성 중으로 내년 12월 준공 후 입주가 진행될 예정이다.

각 가정의 스마트 홈 서비스와 단지 내 혁신 서비스를 하나의 플랫폼으로 연계해 가정 내외부 환경을 편리하게 관리하고 각종 정보 분석을 통한 생활진단도 이뤄진다.

각 가정에 설치된 건강 모니터링 시스템과 개인 스마트밴드를 이용해 건강 상태를 체크하고, 수집된 데이터를 기반으로 발병가능 질병을 예측해 병원 방문 필요여부도 판단할 수 있다. AI 체육센터에서는 AI 트레이너가 개인별 건강정보를 분석해 개인별 맞춤형 운동 처방을 제공한다.

스마트빌리지는 리빙랩 운영기간(5년)동안 임대 보증금과 임대료가 없고, 매월 관리비만 납부하면 된다. 입주자는 리빙랩 운영교육에 참여해 실증서비스 피드백과 개인정보제공 등 일정 의무를 부여받는다.

입주자는 관리세대(6세대), 특별세대(12세대), 일반세대(36세대)로 나눠 모집한다. 관리세대는 리빙랩의 특수성을 반영해 실증서비스의 운영을 주도하고 이해관계자 간 갈등을 조정하는 세대다.

특별세대는 청년, 신혼부부, 고령자, 장애인 등 주거취약계층을 대상으로, 일반세대는 세대 및 연령을 고려해 다양하게 모집할 예정이다. 체험세대는 대국민 대상으로 운영기간 중 방문객을 별도로 모집해 상시 운영할 계획이다.

입주를 희망하는 세대는 오는 23일 오전 10시부터 다음달 10일 오후 5시까지 스마트빌리지 누리집을 통해 신청할 수 있다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr