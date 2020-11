韓 조선, 4개월 연속 수주 1위

누적 수주량 1위는 中…韓 격차 좁혀

올해 선박 발주량 지속적으로 감소세

10월 누적 수주잔량 2003년 12월 이후 최저

[아시아경제 황윤주 기자] 한국 조선업계가 수주 가뭄 상황에서도 올해 7월부터 4개월 연속 전 세계 수주 1위를 기록했다.

10일 영국의 조선해운시황 분석업체 클락슨리서치에 따르면 한국이 10월 한 달간 전 세계 선박 발주량 104만CGT(30척) 중 3분의 2 이상을 수주하며 중국을 크게 제치고 1위를 차지했다.

10월 한 달간 전 세계 선박 발주량은 104만CGT(30척)를 기록했다. 국가별 수주량은 한국 72만CGT(13척, 69%), 중국 25만CGT(11척, 24%), 핀란드 3만CGT(1척, 3%) 순이었다.

올해 1~10월 국가별 누적 수주 실적은 중국 522만CGT(251척, 45%), 한국 377만CGT(107척, 33%), 일본 105만CGT(69척, 9%) 순으로 집계됐다. 누적 수주량은 지난 6월 한때 1위 중국과 39%p까지 벌어졌으나, 10월 말 12%p로 격차를 좁혔다.

최근 3년간 1~10월 누적 선박 발주량은 2018년 2880만CGT, 2019년 2240만CGT(22%↓), 2020년 1156만CGT(48%↓)로 감소하는 추세다.

올해 누적 수주잔량은 6734만CGT로 지난 1월 8086만CGT를 기록한 이후 지속적으로 감소하고 있다. 특히 10월 누적 수주잔량은 2003년 12월 이후 최저 수준을 기록했다.

이는 컨테이너선 발주량이 큰 폭으로 줄어들었기 때문이다. 선종별로 S-Max급 유조선은 작년 규모의 발주량을 유지했지만 초대형 유조선(VLCC), A-Max급 유조선은 발주량이 30% 이상 감소했다. 컨테이너선(1만2000TEU급 이상)은 전년 동기 대비 58% 떨어졌다.

10월 말 전 세계 수주잔량은 9월 말 대비 소폭(△56만CGT, 1%↓) 감소한 6734만CGT를 기록했다.

국가별로는 중국(△37만CGT, 1%↓), 일본(△30만CGT, 3%↓)이 각각 감소했으며, 한국(34만CGT, 2%↑)만 유일하게 소폭 증가했다. 국가별 수주잔량은 중국 2431만CGT(36%), 한국 1902만CGT(28%), 일본 859만CGT(13%) 순이었다.

10월 클락슨 신조선가지수는 지난달보다 1포인트 떨어진 126포인트를 기록했다.

선종별 선가 추이를 살펴보면, S-max 유조선은 5600만 달러로 지난달과 동일하며, 초대형 유조선(VLCC)과 A-max 유조선은 각각 100만 달러씩 하락해 8500만 달러, 4600만 달러를 기록했다. 컨테이너선(1만3000~1만4000TEU) 역시 1억800만달러에서 1억550만 달러로 하락했다. LNG선(17만4000㎥)은 1억8600만 달러로, 지난해 10월 이후 선가 변동이 없다.

