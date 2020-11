[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 '나의 히어로'를 주제로 수기공모전을 개최한다고 10일 밝혔다. 누구나 응모 가능하며 작품분량은 A4기준 2장 내외다.

최우수상 1명에게는 상금 100만원이 주어진다. 우수상 2명은 상금 30만원, 장려상 3명은 상금 20만원을 받으며 참가자들을 대상으로 추첨을 통해 '청호 뉴히어로 공기청정기'와 청호나이스 모델 임영웅 럭키박스 등이 제공된다.

응모 기간은 11월 16일부터 12월 31일까지이며 접수는 이메일로 하면 된다. 기타 공모전에 대한 자세한 정보는 청호나이스 홈페이지에서 16일부터 확인할 수 있다.

