[클릭 e종목]"롯데쇼핑, 실적 턴어라운드 시작"

[아시아경제 박지환 기자] 현대차증권은 10일 롯데쇼핑에 대해 실적 턴어라운드가 시작됐다며 투자의견 '매수'와 목표주가 12만2000원을 유지했다.

박종렬 현대차증권 연구원은 올해 3분기 매출액은 4조1059억원, 영업이익 1110억원으로 당초 시장 전망치를 상회하는 양호한 실적을 기록했다고 평가했다. 부문별로는 백화점과 기타(컬처웍스) 부문을 제외한 전부문의 실적 개선이 돋보였다는 분석이다.

4분기 역시 매출액 3조9871억원, 영업이익 1606억원 등으로 양호한 실적 모멘텀이 지속될 전망으로 3분기에 이어 할인점, 전자소매업, 슈퍼마켓, 홈쇼핑 등의 실적 개선 추세가 이어질 것이란 예상이다.

특히 내년에는 실적 턴어라운드가 더욱 본격화될 것으로 예상됐다. 박종렬 연구원은 "최악의 국면까지 경험했던 모든 사업부에서 실적에서 점진적 개선이 가능할 것이고 비효율 매장 축소 등으로 그동안 부진했던 사업부의 손익이 크게 개선될 수 있다"고 밝혔다. 그러면서 "향후 실적 턴어라운드를 감안할 때 현재 주가 수준에서 비중확대는 여전히 유효하다"고 덧붙였다.

