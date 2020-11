대전시, 지역 대학·인재 육성에 3600억원 투입

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지역과 대학 간의 상생발전, 인재 육성을 위한 협력사업을 추진한다. 협력사업에는 오는 2025년까지 3600억원 이상 투입될 예정이다.

10일 시애 따르면 허태정 대전시장과 설동호 대전시교육감, 지역 대학 총장 등 19명은 전날 대전시청에서 ‘대전시 지방대학 및 지역균형인재 육성지원협의회’에 참석해 협력사업 추진 방향을 논의했다.

또 협의회에서 허 시장 등은 시-대학-지역이 협력해 추진할 ‘제2차 지방대학 및 지역균형인재 육성지원 기본계획(2021년~2025년)’을 심의·의결했다.

기본계획은 대학 혁신, 지역 혁신, 협업 등 3대 정책영역을 중심으로 과학기술 신산업 분야의 특성화와 산·학·연·관 협력체계 구축, 청년 활동 공간 및 지역 정주여건 조성을 위한 11개 과제(세부과제 37개)가 담겼으며 이는 내년부터 5년간 계속 추진될 예정이다.

이중 대학혁신은 ▲외국인 유학생 유치활동 지원 ▲지역선도대학 육성사업 운영 ▲대전스타트업 파크 조성 ▲캠퍼스 혁신파크 조성 등을 핵심으로 한다.

지역혁신은 ▲대전형 코업(CO-OP) 청년 뉴리더 양성 ▲대전일자리센터 운영 ▲산학협력선도대학(LINC) 육성사업 지원 ▲지역사업 맞춤형 일자리창출 지원 등을 모태로 추진한다.

협업 영역의 주요 사업은 ▲청년 취업희망카드 사업 ▲청년하우스 운영 ▲청년 커뮤니티 활성화 추진 ▲대전 청년정책 네트워크 운영 등이 꼽힌다.

시는 이들 사업에 국비 743억원과 시비 2638억원, 민자 301억원 등 3682억원을 투입할 계획이다.

협의회에선 혁신도시 지정에 따른 지역공공기관의 지역인재 의무채용과 관련해 지역 대학가에서 기업이 필요로 하는 맞춤형 전문 인력을 양성하고 공공기관별 특성을 반영한 교육과정을 개설하는 것에 대해서도 논의가 진행됐다.

허 시장은 "포스트코로나시대 지역과 대학, 기업이 상생발전하기 위해선 상호간의 지속적인 협력사업 발굴과 지원이 필요하다“며 ”특히 지역에서 혁신도시 지정 효과가 극대화될 수 있게 대학가의 적극적인 협조를 부탁드린다“고 말했다.

