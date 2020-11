11월11일은 '농업인의 날'…롯데마트, 농축수산물 할인 행사 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데마트가 11일부터 18일까지 전 점에서 '대한민국 농할갑시다' 행사를 진행한다.

농림축산식품부 주관 하에 진행하는 본 행사는, 신종 코로노바이러스감염증(코로나19) 장기화에 따른 농산물 소비부진 해소를 위해 할인쿠폰 발급 등 전국적인 온·오프라인 소비촉진 캠페인 차원으로 기획됐다. 일반적으로 대형마트 할인 행사 시작은 주로 목요일이지만 11일 수요일이 '농업인의 날'임을 감안해 하루 앞당겨 시행한다.

이번 ‘농할 갑시다’ 행사는 ‘김장하기 좋은 날’, ‘친환경 농산물’, ‘코리아 수산 페스티벌’ 세 가지 테마로 진행하며, 엘포인트회원이 롯데카드, 신한카드 등 해당 카드로 결제 시 최대 3만원 즉시 할인이 가능하다. 각 테마당 해당 상품 5만원 이상 구매 시 1만원 할인되는 방식으로 세 가지 테마에 적용하면 최대 3만원의 혜택을 받을 수 있다.

먼저, ‘김장하기 좋은 날’ 행사에는 ‘영월 김우성 생산자의 절임배추’를 선보여, 10㎏를 2만4800원에 20㎏를 4만1800원에 판매한다. ‘생굴(100g/냉장/국산)’을 2280원에, ‘홍성 흥산마늘(1㎏/망)’을 9800원에 선보인다. 친환경 우리 농산물’ 테마에서는 ‘GAP친환경 느타리버섯(500g)’을 2480원에, ‘장연여 친환경 고구마(1.5㎏)’를 9980원에, ‘뿌리손질 새송이버섯(300gx2)’을 2980원에 판매한다.

해양수산부와 함께하는 수산물 소비촉진 행사는 ‘코리아 수산 페스티벌’도 진행한다. ‘힘찬손질 生민물장어(600g)’를 2만7800원에, ‘제주 생물갈치(대2마리/특대1마리/냉장)’를 각 9900원에 판매하며, 엘포인트 회원은 ‘굴비(0.6㎏/10미/냉동/국산)’를 8820원에 ‘완도 活전복 (대4마리/냉장/국산)’을 9600원에 구매가 가능하다.

김창용 롯데마트 상품본부장은 “농업이 국민 경제의 근간임을 알리기 위해 제정한 농업인의 날의 취지에 맞춰 이번 행사를 준비했다”며 “이번 행사를 통해 소비자는 합리적인 가격으로 우리 농산물을 구입할 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

