[클릭 e종목]“GKL, 외국인 VIP 방문 재개 시까지 손실 지속 불가피”

[아시아경제 구은모 기자] 키움증권이 GKL에 대해 외국인 VIP 방문이 재개될 때까지는 손실 지속이 불가피할 것으로 전망했다. 로컬 VIP 매출이 안정적인 수준으로 유지되고는 있지만 인건비 등 고정비의 탄력적 운영이 어려운 점을 감안하면 실적 반등은 당분간 힘들 것으로 보여 중장기적인 관점에서 접근이 필요한 시기라는 분석이다.

GKL은 올해 3분기 매출액이 348억원으로 지난해 같은 기간보다 73.9% 감소했고, 영업손실도 310억원으로 적자전환했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 국가 간 이동 제한의 여파가 실적 부진으로 2분기부터 계속 나타나고 있다. 3분기 전체 입장객 수는 9만8900명으로 전년 동기 대비 75.7% 감소했다. VIP는 60% 감소한 1만5600명이 방문했지만 드랍액 규모가 상대적으로 큰 중국과 일본 VIP 입국이 제한돼 전체 드랍액이 전년 동기 대비 72.7% 감소했다. 콤프와 판촉비 등의 변동비 감소는 두드러졌지만 급여 등 고정비용 축소가 어려워 매출원가가 39.2%만 감소해 손실 지속이 발생했다.

로컬 VIP만으로는 힘들다는 평가다. 5월부터 10월까지 집계된 월평균 드랍액과 카지노 순매출액은 각각 997억원, 117억원이다. 이남수 키움증권 연구원은 10일 보고서에서 “이 기간 평균 홀드율도 11.7%를 기록하며 최대한 실적 방어에 힘쓰고는 있지만 비용구조를 감안했을 때 개선되기 힘든 부분이 있다”고 설명했다. 그러면서 “작년 월평균 일본과 중국 VIP 드랍액은 각각 986억원, 887억원인데, 프리미엄 매스까지 고려할 경우 로컬 VIP의 전체 규모를 상회하며 실적 회복을 위해서는 반드시 필요한 부분”이라며 “향후 로컬 VIP에게만 의존한 카지노 운영이 지속된다면 인건비의 탄력적 운영이 어려운 특성이 반영돼 3분기와 유사한 매출과 영업손실 규모가 지속될 것”이라고 내다봤다.

투자의견은 ‘매수’를 유지했지만 목표주가는 1만7500원으로 하향 조정했다. 이 연구원은 “코로나19 치료제 및 백신 등의 개발에 따라 카지노, 항공, 여행 산업은 글로벌 이동 제한이라는 장벽을 허물 수 있다”며 “최근 논의되고 있는 트래블 버블과 같은 특수한 상황도 가정할 수 있으나 근본적인 대책은 아니라는 점에서 큰 기대를 걸기는 힘들다”고 분석했다. 하지만 “트래블 버블을 가정했을 때 인바운드 카지노 VIP 입국 활성화가 해당 여행 수요의 비탄력적인 특성을 고려하면 아웃바운드 일반 여행 수요보다는 먼저 회복될 것”이라고 전망했다.

