LH, 수원고등지구 내 준주거·근린생활시설용지 공급

[아시아경제 이춘희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 수원고등 주거환경개선사업지구 내 준주거용지와 근린생활시설용지 등 총 11필지를 일반경쟁입찰 방식으로 공급한다고 10일 밝혔다.

이번 공급대상 토지는 준주거용지 C-2·4·5·7블록과 근린생활시설용지 B-1블록으로 일반 실수요자 대상으로 공급된다. 이 중 C-4·7, B-1블록은 각각 4개, 3개, 2개 필지로 나눠 공급된다.

준주거용지의 필지당 면적은 1029~1만4846㎡로 공급 예정금액은 3.3㎡당 1716만원~1999만원 수준이다. 건폐율 70% 및 용적률 500%, 비행안전 6구역 높이제한(152m)가 적용된다. 근린생활시설용지의 필지당 면적은 982㎡와 998㎡로 공급예정가격은 3.3㎡당 1491만원과 1475만원 수준이다. 건폐율 60%·용적률 250%로 같은 비행안전 6구역 높이제한이 적용된다.

수원고등지구는 경기남부권의 교통중심지인 수원역에 인접해 있어 수도권 전철 1호선·수인분당선과 KTX 이용이 가능하다. 이에 더해 수도권 광역급행철도(GTX) C노선이 지나갈 예정이어서 다양한 철도교통 이용이 가능하다. 특히 최근 수인분당선 연장으로 수도권 내 접근성이 향상됐고, 수원역 환승센터를 이용해서는 각종 버스 노선의 편리한 이용이 가능하다.

지구 내에는 대단지 아파트인 '수원역 푸르지오자이'(4086가구)와 행복주택 500가구가 내년 1~2월 입주를 시작할 예정이고 이와 함께 기존 수원역 유동인구를 바탕으로 한 탄탄한 배후수요를 확보하고 있다는 점도 주요 투자가치 요인으로 꼽힌다.

대금 납부조건은 2년 유이자 분할납부 방식이다. 계약금 10%를 제외한 중도금·잔금은 6개월 단위로 4회 균등분할 납부 가능하다. 할부이자율은 연 2.3% 금리로 납부 약정일보다 선납할 경우 할인(현재 연2.5%)도 적용된다.

오는 27일 입찰 및 개찰을 시작으로, 다음달 7~11일 계약체결이 진행된다. 기타 자세한 사항은 LH 청약센터에 게시된 공고를 참고하거나 LH 경기지역본부 수원고등사업단으로 문의하면 된다.

