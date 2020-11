영등포구, 여성 취업성공 돕는다…온라인 여성취업박람회 개최

19일 온라인 여성 취업박람회 개최…20개 기업 참여...사전매칭 통한 1:1 화상면접 진행…13일까지 일자리플러스센터 방문 접수...쿠팡, 메가스터디, 노인케어센터 등 개인 적성·역량별 취업기회 제공

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 여성 구직자에게 좋은 일자리를 제공하고 중소기업의 구인난을 해결하기 위해 19일 오전 10시부터 오후 5시까지 영등포아트홀에서 ‘온라인 여성 취업박람회’를 개최한다.

영등포여성인력개발센터와 함께하는 이번 박람회는 지난해에 이어 2회째 개최되는 것으로 노동력 수급에 어려움을 겪고 있는 지역 내 기업의 원활한 인력채용과 코로나19로 얼어붙은 고용시장에 활력을 불어넣고 취업에 어려움을 겪고 있는 여성의 취업난을 해소하기 위해 마련됐다.

올해 박람회는 구직자 간 접촉을 최소화하기 위해 오전, 오후 2회로 나뉘어 진행, 각 10개의 기업 채용관과 2개의 부대행사관이 운영된다.

구직자들에게 다양한 직종의 일자리 정보와 채용기회를 제공하기 위해 ?쿠팡 풀필먼트서비스 ?메가스터디 교육 ?구립영등포노인케어센터 등 총 20개 업체가 참여, 부대행사관에서는 이력서에 첨부될 사진 촬영과 지문 적성검사 컨설팅 등이 제공된다.

구는 코로나19 확산을 예방하면서도 온라인 면접에 익숙하지 않은 기업과 구직자를 고려, 방역지침을 철저히 준수한 상태에서 화상면접과 현장면접을 병행하여 진행할 계획이다.

구는 16일까지 안전하고 효과적인 박람회 진행을 위해 여성 채용계획이 있는 구인기업과 채용기준에 맞는 구직자를 사전 매칭하여 면접일정을 조정한다.

이에 사전 신청자를 대상으로 면접 기회가 제공되며, 구인기업은 업체 사무실에서 온라인접속을 통해 면접을 진행, 구직자는 배정된 시간에 영등포아트홀 전시실에 마련된 현장채용관에 방문해 인사담당자와 1:1 면접에 참여하는 방식이다.

또 박람회 내에 다수의 인원이 집중되지 않도록 시간대별 참여인원을 분산하며 운영해나갈 방침이다.

취업을 희망하는 여성 누구나 참여가 가능하며 오는 13일까지 영등포구일자리플러스센터 또는 영등포여성인력개발센터를 방문해 이력서를 제출하면 된다.

아울러 구는 박람회 이후에도 구인업체와 구직자를 대상으로 취업알선 및 고용유지 등 지속적인 사후관리를 통해 다양한 취업서비스를 지원해나갈 예정이다.

자세한 사항은 영등포구일자리플러스센터 및 영등포여성인력개발센터로 문의하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “이번 온라인 취업박람회가 코로나19로 위축된 고용시장에 활기를 불어넣고 취업을 희망하는 여성 구직자들이 자신의 적성과 맞는 일자리를 찾는 알찬 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 우수한 능력의 여성 인력이 다양한 분야에서 자신의 역량을 발휘하며 활동할 수 있도록 고용 지원책 마련에 최선을 다하겠다”고 전했다.

