양천구, 안양천 밤마실 걷기 챌린지...바스락 거리는 낙엽 소리 들으며 '힐링'

양천구, 구로구·영등포구와 함께 11일 밤마실 걷기 챌린지 참여자 모집...7.2km 코스(약 2시간 30분 소요) 따라 도시문화해설사가 볼거리와 역사 소개

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 구로구·영등포구와 함께 지역 주민을 위한 ‘소소한 밤마실’ 걷기 캠페인을 실시한다.

‘양천 따라 소소한 밤마실 걷기’ 캠페인은 11일 양천구, 구로구, 영등포구의 서남 3개구가 함께 실시한다.

참가자들은 코로나19 예방을 위한 거리두기를 실천하기 위해 구로구(도림천역 오후 5시), 양천구(오목교역 오후 5시15분), 영등포구(양평역 오후 5시25분)에서 시간차를 두고 구별 30명씩 1개 조 당 15명씩 나누어 이동하게 된다.

이들은 도림천역, 오목교역, 양평역에서 각각 출발해 안양천로, 한강합수부지점, 선유도까지 약 7.2km 코스를 걷게 되는데, 도시문화해설사와 동행해 천천히 산책하는 코스로 약 2시간 30분이 소요될 예정이다.

또 코로나19 확산을 방지하기 위해 참여 전 발열 및 호흡기 증상을 체크하고 마스크 착용 등 방역수칙을 준수하며 걷게 된다.

참여를 원하는 주민은 카카오채널에서 ‘소소한 걷기’를 친구 추가한 뒤 신청하면 되며, 구별 30명을 모집해 선착순으로 마감된다.

김수영 양천구청장은 “코로나19로 인해 변화된 삶 속에서 거리두기 등 방역수칙을 지키며 함께할 수 있는 이번 걷기 캠페인은 코로나블루도 효과적으로 극복하고 신체 건강도 챙기는 1석 2조 기회”라며 “주민 여러분의 많은 참여를 바란다”고 밝혔다.

