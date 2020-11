"고독사 막는다" SKT, 빅데이터 기반 '1인가구 안부살핌' 서비스

[아시아경제 조슬기나 기자]SK텔레콤이 최근 사회적 문제로 떠오른 1인 가구 고독사를 막기 위해 사회안전망 강화에 속도를 내고 있다.

SK텔레콤은 서귀포시, 한국전력과 함께 빅데이터를 기반으로 한 '1인 가구 안부살핌' 서비스를 시작한다고 10일 밝혔다. 이는 SK텔레콤과 한전이 지난 2년간 개발한 전력ㆍ통신데이터 분석 시스템을 바탕으로 한 사회안전망 서비스다. 가정 내 전력사용 패턴을 인공지능(AI) 기반 솔루션으로 분석한 후 시간대별 ▲통화 ▲문자 발신 여부 ▲데이터 사용량 등의 통신 데이터와 결합해 이상 상황이 감지되면 지자체 복지담당자에게 알림을 전달하는 방식이다.

이 서비스는 관련 데이터 수집과 분석에 동의한 서귀포 거주 가구에 지원된다. 별도의 장비나 센서가 필요하지 않아 구축 및 운용 비용도 저렴하다. 또한 사용자가 측정 기기를 착용하거나 일정 행동을 반복하지 않아도 돼 생활 간섭 우려도 적다. SK텔레콤과 한전은 이번 솔루션을 통해 지자체의 1인가구 고독사 예방 업무 효율성이 크게 향상될 것으로 기대되고 있다. 향후 수도, 가스 등 다른 생활 데이터와 연계해 서비스 확장도 가능하다.

SK텔레콤과 한전은 지난해 11월부터 광주광역시 광산구에서 1인가구 안부살핌 서비스 실증 사업을 실시하며 서비스의 정확도, 안정성 향상에 힘을 기울여왔다. 내년에는 시흥시 정왕본동에도 관련 서비스를 지원한다. 앞으로도 1인 가구 등 취약계층을 대상으로 한 사회안전망 강화에 협력한다는 계획이다.

최낙훈 SK텔레콤 인더스트리얼 데이터사업 유닛장은 "이번 협력이 서귀포시 1인 가구의 안전한 삶에 보탬이 되길 기대한다"며 "AI, 빅데이터 등 ICT 기술을 통해 국민의 안전을 지키고 사회적 가치를 제고하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr