트럼프, 에스퍼 국방 전격경질‥대행에 대테러센터 국장

트윗 통해 해임 발표

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 9일(현지시간) 마크 에스퍼 국방장관을 경질했다.

트럼프 대통령은 트윗을 통해 "아주 존경받는 크리스토퍼 C. 밀러 대테러센터국장이 국방장관 대행이 될 거라는 걸 발표하게 돼 기쁘다"며 "즉각 효력이 발생한다"고 전했다.

그는 이어 "마크 에스퍼는 해임됐다. 나는 그의 공직에 감사하고 싶다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 앞서 에스퍼의 전임 제임스 매티스 장관에 대해서도 임기 만료를 두달여 앞두고 트위터를 통해 경질한 바 있다.

미 언론들은 최근 에스퍼 장관의 경질이 임박했으며 본인도 이 사실을 인지하고 있다고 연이어 보도한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr