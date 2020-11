"뉴노멀 시대엔 동네여행" … 서울시, '오래가게' 21곳·'힐링테마' 소개

코로나 이후 국내·근거리 동네여행 트렌드 반영

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 해외 대신 국내여행이 주목받고 코로나로 지친 심신을 달래는 일상이 중요해지면서 서울시가 이같은 트렌드를 반영한 서울의 '오래가게' 21곳과 '힐링'을 테마로 한 동네여행을 제안한다.

시는 성북구과 동대문구, 성동구 등 동북권에서 오래가게 21곳을 새로 발굴했다고 10일 밝혔다. 오래가게는 '오래된, 그리고 오래 가길 바라는 가게'를 뜻하는 우리말로, 서울에서 30년 이상의 역사를 가졌거나 2대 이상 대를 잇고 있는 곳, 또는 무형문화재 등 명인과 장인이 기술과 가치를 이어가는 가게를 우선 선발하고 있다.

지난 3년간 서울 중심권과 서북, 서남권 일대에서 전통공예, 생활문화 분야 총 85곳이 운영돼 왔으며, 이번 동북권에서는 후보 가게 2149곳 중 자치구·시민 추천으로 76곳을 선별한 뒤 다시 외국인과 유학생 등으로 구성된 현장평가단의 평가와 전문가 자문을 거쳐 21곳이 최종 선정됐다.

시는 또 코로나19로 지친 마음을 서울 동네여행으로 치유할 수 있도록 7가지 테마로 오래가게를 즐길 수 있도록 연계했다.

예를 들어, '한방 힐링' 테마로는 동대문 서울약령시 효성한의원에서 체질을 진단받고 그에 맞는 힐링 한방차를 맛본 후 한의약박물관에서 다양한 전시물을 감상하거나 조선시대 의료인 복장을 체험하는 등 재미있는 시간을 가질 수 있다.

뉴트로 트렌드가 반영된 '미식 힐링'에서는 50년 역사를 가진 나폴레옹과자점과 대한민국 명장의 기술이 반영된 함스브로트과자점, 동부고려제과를 소개한다. 바리스타 1세대 박이추 씨가 1990년 오픈한 후 현재도 제자가 운영중인 보헤미안커피하우스의 커피 맛도 '빵지 순례'에서 빠질 수 없다.

시는 올해 선정된 오래가게 21곳과 새롭게 발굴한 힐링테마를 바탕으로, 오래가게 이야기를 여행전문 플랫폼과 방송, 여행 전문잡지 등을 국·내외로 다양하게 알릴 예정이다. 오는 20~29일 가로수길에서 진행되는 '서울이야기 위크?오래가게 특별주간' 행사에서는 이들 가게에 대한 이야기 전시와 함께 한정판 제품 판매, 오래가게 명인과 함께하는 체험행사 등도 진행된다.

주용태 서울시 관광체육국장은 "이제 코로나 이후 '뉴노멀'이라는 새로운 일상을 준비할 시점"이라며 "힐링을 주제로 한 올해 오래가게 테마가 새로운 서울여행을 즐기는 시작점이 될 것"이라고 말했다.

