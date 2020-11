부산 신생아실 간호조무사 결핵 감염, 산후조리원 ‘발칵’ … 이 와중에 감염성 결핵까지

부산시, M산후조리원 신생아실 방문자 300명 역학조사 돌입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시내 ‘M 산후조리원’ 신생아실에서 근무하던 간호조무사가 지난 11월 6일 감염성 결핵에 걸린 것으로 밝혀져 산후조리원을 중심으로 비상이 걸렸다.

부산시는 간호조무사의 결핵 감염 신고를 받고 즉각적인 조치에 나섰다고 9일 밝혔다.

해당 간호조무사는 올해 3월 정기건강검진에서 흉부방사선 검사상 정상으로 나왔으나, 지난 10월 기침 증상이 발생해 의료기관을 찾은 것으로 알려졌다.

당시 실시한 객담 및 흉부CT 검사 등 결핵검사에서 이상소견이 없어 근무하던 중, 객담 배양검사에서 지난 6일 양성으로 확인돼 결핵환자로 신고됐다.

보건당국은 곧바로 역학조사에 들어갔다.

부산시는 질병관리청 경남권질병대응센터, 사하구보건소 공동으로 역학조사팀을 구성해 현장 조사를 실시하고, 전문가가 참여하는 대책회의를 거쳐 접촉자 조사범위, 검진 방법과 후속 조치 등 신속한 대처방안을 마련해 시행하고 있다고 9일 밝혔다.

방역당국은 신생아가 접촉한 것을 감안해 전염이 가능한 기간을 가장 폭넓게 적용해 증상 발현 전 3개월까지로 했다.

따라서 2020년 7월 15일부터 11월 6일까지 신생아실을 이용한 300여명을 대상으로 결핵과 잠복결핵 검사를 실시하기로 했다.

부산시는 역학조사와 치료 진행 과정에 대한 보호자들의 불안과 궁금증을 풀어주기 위해 9일 오후 8시 소아감염 전문가가 참여하는 온라인 설명회도 가질 예정이다.

검사와 치료비용은 정부와 지자체가 부담하며, 치료는 부산대학교병원, 고신대복음병원, 양산부산대학교병원 의료진이 전담키로 했다.

부산시 보건당국 관계자는 “해당 산후조리원 신생아실에서 근무하는 종사자 17명을 대상으로 흉부X선 검사를 우선 실시한 결과, 결핵 소견을 보이는 사람은 없었고, 현재는 결핵 전파 가능성이 없어 해당 시설에 입소해 있거나 입소 예정인 산모들이 불안해할 필요는 없다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr