김용호 전남도의원 “관광객 소비지출 감소 내실 기해야”

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남지역 문화관광축제를 찾은 방문객의 소비지출이 감소하고 있어 지역 경기 활성화에 기여할 수 있는 내실 있는 운영이 필요하다는 지적이 제기됐다.

9일 김용호 전남도의원에 따르면 지난해 2일 이상 개최한 전국 지역축제 개최 현황은 총 884개로 하루 평균 2.42개의 지역축제가 개최됐고, 이중 전남은 전국 17개 시·도 중 12.1%를 차지해 전국 1위를 기록했다.

행정안전부는 축제·행사가 다른 투자사업과 달리 대부분 소모성 경비로 집행돼 행사비 낭비 방지를 위해 집행액 기준 광역 5억 원, 기초 3억 원 이상의 행사·축제에 대해 원가 자료를 지방재정통합공개시스템에 공개하고 있다.

김용호 의원은 행정사무 감사를 통해 “전남도의 행사, 축제 49건의 총원가(정부와 지자체 보조금 포함 투입 비용)는 355억7900만 원이나 사업 수익은 비용대비 1/10 수준인 37억9400만 원으로 매우 낮은 수준이다”고 개선책을 요구했다.

이어 “전남 도내 축제 사업, 농업박물관, 도립도서관 활성화 전략에 대해 점검하고 위드 코로나 시대 언텍트, 비대면 프로그램 강화 등 전남도의 관광문화정책에 대한 대책 마련이 필요하다”고 촉구했다.

더불어 “지난 2018년 문화관광축제를 찾은 방문객의 소비지출 금액은 인당 4만9187원으로 전년 대비 5만3661원 대비 8.3% 감소했고, 최근 3년 평균값인 5만1238원보다 낮다”며 “관광객이 전남도에 지갑을 열고 가기 위해 볼거리, 먹거리, 체험 거리 등 내실 있는 프로그램으로 체류형 관광화해야 한다”고 강조했다.

특히 “코로나 때문에 각종 축제와 행사가 취소된 축제예산을 어떻게 사용할 것인지, 위드 코로나 시대에 맞는 축제 행사 프로그램은 어떻게 전략적으로 세울 것인지에 대한 면밀한 분석과 평가를 통해 차별화된 축제 계획을 세워 관광객 유치와 경제 활성화에 기여해야 한다”고 당부했다.

그러면서 “방문객이 줄어든 도립도서관과 농업박물관 활성화 대책으로 홈페이지를 통한 비대면 도서대여 서비스와 SNS를 통한 온라인 프로그램으로 도민과 소통을 강화해야 한다”고 제안했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr