부산시, 2030년까지 온실가스 530만t 감축한다

2017년 온실가스 배출량 1488만7000t 대비 35.9% 감축 추진

부산시 2030 온실가스 감축 로드맵 수립 … 5개 부문 64개 사업

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 오는 2030년까지 온실가스 배출량 534만4000t을 감축한다.

부산시는 ‘부산광역시 2030 온실가스 감축 로드맵’을 수립하고, 온실가스 배출량을 줄이기 위해 내년부터 본격인 사업 추진에 돌입한다.

부산시가 설정한 감축 목표치 534만4000t은 1488만7000t이었던 2017년 배출량에 대비해 35.9% 감축된 양으로 정부에서 권고한 목표치 29.5%를 훨씬 웃돈다.

갈수록 심각해지는 기후 위기에 대응하기 위해 부산시는 산업·발전 등을 제외하고 관리 가능한 부문(비산업부문)에 한해서는 감축 정책 추진에 힘쓴다는 방침이다.

▲건물(상업·공공) ▲공공·기타 ▲수송 ▲폐기물 ▲흡수원 등 5개 분야 64개 과제를 선정해 ▲1단계(’21~’23년) ▲2단계(’24~’26년) ▲3단계(’27~’30년) 등 단계별 세부 시행계획을 수립하고, 매년 실적평가와 환류를 시행할 계획이다.

주요 사업으로는 ▲건물(상업·공공) 부문에서 신재생에너지 주택지원사업 보급, 탄소포인트제 추진 등과 ▲공공·기타 부문에서 공공기관 조명등 고효율화, 공공기관과 학교 태양광발전시설 보급 등을 추진한다.

▲수송 부문은 친환경자동차 보급, 수소차 보급 활성화 등을 ▲폐기물 부문은 유기성폐자원바이오가스화시설 건립, 매립장 LFG발전시설 운영 등을 추진한다.

▲흡수원 부문은 도시바람길 숲 조성, 미세먼지 차단숲·도시숲 조성 등이다.

부산시는 기후변화대응을 위한 교육 활동과 그린아파트 인증제 등 시민과 함께 생활 속 온실가스 감축을 위한 활동도 확대할 예정이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “기후 위기를 극복하기 위해서는 시민 모두 생활 속에서 온실가스 감축을 실천하는 것이 중요하다”며 “시민과 함께 푸른 도시 부산을 만들어 가는 데 힘을 쏟겠다”고 말했다.

