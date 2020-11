혁신의료기기 임상·보급 돕는 실증지원센터 5곳 선정

[아시아경제 최대열 기자] 보건복지부와 한국보건산업진흥원은 6일 혁신의료기기 실증지원센터 5곳을 새로 선정했다. 선정된 곳은 단국대병원을 비롯해 서울대병원ㆍ서울대치과병원ㆍ세브란스병원ㆍ아주대병원 등 5개 컨소시엄(연합체)으로 2022년까지 각 센터별로 연간 18억원 안팎으로 운영비를 지원받는다.

이번에 새로 센터를 선정하면서 혁신의료기기를 비롯해 혁신형 의료기기기업의 제품, 또는 혁신성이 입증된 국산 의료기기에 대해 비임상시험(동물시험ㆍ사용적합성시험)이나 환자를 대상으로 한 임상시험을 통해 검증하는 과정, 이후 보급을 한층 속도를 낼 것으로 예상된다. 앞서 정부는 혁신의료기기 상용화를 지원하기 위해 의료기기 중개임상시험지원센터를 마련하는 사업을 진행해왔다.

단국대병원(세부기관 충남대병원, 이하 동일)은 융복합 광학기술을 응용한 스마트 진단치료기기, 서울대병원(분당서울대병원)은 융복합 영상진단기술을 활용한 진단기기를 특화분야로 내걸었다. 서울대치과병원(연세대ㆍ경희대치과병원, 한림대성심병원)은 차세대 융복합 치료기술과 바이오융복합 소재를 활용한 치과 의료기기, 강남세브란스병원(신촌세브란스ㆍ연세대원주의료원)은 스마트 환자케어 기술 기반 의료기기, 아주대병원은 차세대 중재적 시술ㆍ수술 및 바이오 융복합 소재 활용 중증응급ㆍ외상 재건 의료기기가 특화분야다.

앞서 선행사업은 과제별로 단일기관으로 운영했으나 이번에는 컨소시엄 구성으로 실증기반 저변을 확대했다는 게 복지부 설명이다. 센터별 협의체를 구려 의료기기 임상연구의 중심으로 발전시켜 나갈 것으로 내다봤다. 임인택 복지부 보건산업정책국장은 "내년부터 사업 규모가 확대되는 만큼 5개 센터를 중심으로 임상 인프라를 글로벌 수준으로 끌어올리고 검증된 국산제품의 보급ㆍ확산까지 연계하겠다"고 전했다.

