류경기 중랑구청장, 코로나 극복 동참 구민에 감사 마음 전해

5일 류경기 중랑구청장 구민 영상메시지 ‘코로나19 10개월, 중랑구민의 안전과 민생을 더 챙기겠습니다!’ 제작, 중랑구청 공식 유튜브 채널 공개...코로나19 위기 극복에 동참해 준 중랑구민에게 감사 메시지 전해

[아시아경제 박종일 기자] '구청장님의 말씀을 들으니 안심이 되네요. 느슨해진 마음들을 다 잡는게 답 인거 같습니다. 이번에도 잘 극복하리란 믿음으로 함께 이겨냅시다!'

지난 8월 중랑구 공식 유튜브 채널로 송출된 코로나19 긴급 브리핑에 달린 댓글이다.

중랑구(구청장 류경기)가 영상메시지로 구민 소통에 나섰다.

구는 5일 ‘코로나19 10개월, 중랑구민의 안전과 민생을 더 챙기겠습니다!’라는 제목의 영상메시지를 제작, 중랑구 공식 유튜브 채널을 통해 송출했다고 밝혔다.

이번 대 구민 영상메시지는 코로나19 극복을 위해 일상의 불편을 감수하고 방역활동에 적극 동참해 준 구민에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

이번 영상은 지난 2월, 8월 등에 이어 다섯 번째로 1단계 완화로 자칫 느슨해지기 쉬운 방역수칙에 대한 내용도 담고 있다.

류경기 중랑구청장은 영상을 통해 학교, 병원, 요양시설 등 총 6235건의 집단 전수검사를 포함한 총 2만여 건의 선별진료에 적극 협조해준 구민들에게 진정성을 담은 메시지도 함께 전달했다.

또, 자가격리 구민 약 5300여 명을 비롯 사회적 거리두기가 2단계, 2.5단계까지 격상됐던 지난 3개월 동안 종교 활동, 단체 활동, 생업의 제한 등도 참고 견뎌준 구민들을 위로하기도 해 눈길을 끌었다.

뿐 아니라 새희망자금, 고용유지지원금, 위기가구 긴급생계지원비, 토닥토닥 마음건강상담소, 돌봄SOS센터, 치매안심센터 등을 언급, 앞으로도 중랑구민의 안전과 민생을 꼼꼼히 챙기겠다는 의지도 다졌다.

류경기 중랑구청장은 “내 가족과 이웃의 생명을 지켜온 10개월이 지난 현재에도 방역이 최우선인 일상이 계속되고 있다”며 “그동안 각종 축제와 문화행사, 강좌, 공공정보를 비대면 영상으로 제공한 것처럼 앞으로도 대면·비대면 방식을 유연하게 적용해 가면서 구민 여러분과 꾸준히 소통할 것”이라고 밝혔다.

