[아시아경제 박종일 기자] 영등포구가 5일 오전 영등포 타임스퀘어 광장에서 소상공인의 날 기념 ‘우수 소상공인 제품 전시, 판매전’을 개최했다.

이 날 행사에는 소상공인연합회, 소기업 소상공인회, 소공인협회 회원과 국회의원, 시·구의원 총 40여 명이 소상공인의 날 기념식에 참석해 자리를 빛냈다.

이 날 총 37개 중·소상공업체가 참가해 홍보부스를 운영, 제품 전시와 판매, 기계금속 집적지 사진전 등 다채롭고 풍성한 행사로 꾸며졌다.

이번 행사를 주최한 영등포구는 코로나19로 어려운 시간을 겪고 있는 소상공인들에게 든든한 희망의 버팀목이 될 수 있도록 다양한 지원책을 지속적으로 추진해나가겠다고 전했다.

