[전문] "불안장애 악화" 정형돈, 또다시 방송 활동 중단·프로그램 하차

[아시아경제 김슬기 기자] 방송인 정형돈(42)이 불안 장애 증세 악화로 모든 방송 활동을 중단한다.

정형돈의 소속사 FNC엔터테인먼트는 5일 "정형돈이 오래전부터 앓아왔던 불안장애가 최근 다시 심각해짐을 느꼈다. 당분간 방송 활동을 중단하게 됐다"라고 밝혔다.

소속사는 "방송에 대한 정형돈의 의지가 강했지만, 건강이 더 중요하다고 판단해 본인과 충분한 상의 끝에 휴식을 결정했다"라며 "정형돈은 휴식기 건강 회복에 집중할 예정이며, 소속사 역시 정형돈이 치료에만 전념할 수 있도록 모든 지원을 다 하겠다"고 설명했다.

이어 "정형돈이 치료를 받고 건강한 모습으로 복귀해 여러분께 다시 밝은 웃음을 줄 수 있도록 많은 응원과 격려 부탁드린다"라고 덧붙였다.

이에 정형돈은 현재 출연 중인 프로그램 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들','퀴즈 위의 아이돌', 채널A '금쪽같은 내 새끼' 등에서 당분간 하차한다.

앞서 정형돈은 지난 2016년에도 불안 장애 증상으로 출연 중이던 모든 프로그램에서 모두 하차한 바 있다.

다음은 정형돈의 소속사 FNC엔터테인먼트 입장 전문

안녕하세요. FNC엔터테인먼트입니다.

소속 연예인 정형돈 씨와 관련한 안타까운 소식을 전해드리게 됐습니다. 정형돈 씨가 건강상의 이유로 당분간 방송 활동을 중단하게 됐음을 알려드립니다.

정형돈 씨는 오래전부터 앓아왔던 불안장애가 최근 다시 심각해짐을 느꼈습니다. 방송 촬영에 대한 본인의 의지가 강했지만, 소속사는 아티스트의 건강 상태가 그 무엇보다 중요하다고 판단해 본인과 충분한 상의 끝에 휴식을 결정하게 되었습니다.

앞으로 정형돈 씨는 휴식기 동안 건강회복에 집중할 예정이며, 소속사 역시 정형돈 씨가 치료에만 전념할 수 있도록 모든 지원을 다 할 것입니다. 정형돈 씨가 치료를 받고 건강한 모습으로 복귀해 여러분께 다시 밝은 웃음을 줄 수 있도록 많은 응원과 격려 부탁드립니다. 감사합니다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr