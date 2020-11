김근식 "秋, 아들 동병상련에… 조국 표창장 억지비호"

[아시아경제 김슬기 기자] 추미애 법무부 장관이 5일 조국 전 법무부 장관의 '표창장 위조' 의혹에 대해 "권력형 비리가 아니다"라고 주장한 가운데 김근식 국민의힘 서울 송파병 당협위원장은 "조국과 동병상련인 추 장관의 억지 비호가 이해된다"고 날 세워 비판했다.

이날 김 당협위원장은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "조국 입시 비리는 '살아있는 권력의 비리'다. 막강한 민정수석의 자녀 입시 비리"라며 이같이 말했다.

그러면서 "대통령이 검찰에 지시하고 윤석열 검찰총장이 검찰의 본분으로 공언한 '살아있는 권력에 대한 수사'는 힘을 가진 자들의 비리와 잘못에 대해 엄정하게 책임을 물으라는 의미"라며 "살아있는 권력의 비리 수사를 추 장관은 교묘하게 '권력형 비리' 수사로만 축사해서 조국 입시 비리가 권력형 비리가 아니므로 검찰의 정권공격, 정치개입이라는 허무맹랑한 주장을 하고 있다"라고 지적했다.

이어 "민정수석이 부모 찬스를 이용해 공정의 상징인 입시 비리를 저지른 파렴치한 범죄행위"라며 "서울대 교수의 영향력과 셀럽의 지위를 이용한 사회지도층의 부정 비리임은 분명하다"라고 덧붙였다.

김 당협위원장은 추 장관을 향해 "권력형 비리가 아닌 권력층 비리는 검찰이 그냥 넘어가야 하나. 그래서 추 장관 아들의 휴가 특혜는 무혐의 처리됐나"라고 목소리를 높였다.

