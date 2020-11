“野, 모두 하나 되어 분발하자”

[아시아경제 임춘한 기자] 홍준표 전 자유한국당 대표는 5일 미국 대선과 관련해 “남북미가 합작하여 위장 평화쇼를 펼치던 트럼프 미국 대통령 시대가 저물고 있다”고 밝혔다.

홍 전 대표는 이날 페이스북에서 “위장 평화극의 중요한 한축이었던 트럼프 대통령이 퇴장하면 시스템 정치와 인권 우선의 바이든 민주당 후보가 온다”며 이같이 말했다.

홍 전 대표는 “지난 4년간 비핵화는 한걸음도 나가지 못하고 오히려 북핵을 더 조장하고 진전 시켜준 문재인 정권이 이젠 국민의 심판을 받을 차례”라고 강조했다.

홍 전 대표는 “야당은 모두 하나가 되어 분발하자”며 “한반도에 위장과 거짓의 시대를 몰아내고 진실과 정의, 공정이 승리하는 새 시대를 열어가자”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr