[아시아경제 임춘한 기자] 진영 행정안전부 장관은 5일 '공시가격 현실화율 제고 로드맵'과 관련해 "2030년에 (공시가 비율을 시세의) 90%까지 간다는 계획에서 약간 완화하는 정책을 할 것 같다"고 밝혔다.

진 장관은 이날 국회 행정안전위원회에서 "저도 개인적으로 공시가격 현실화 로드맵을 완화했으면 좋겠다고 건의했었다"며 이같이 말했다.

진 장관의 이러한 발언은 2030년까지 공동주택 공시가격을 시세의 90%로 올리겠다는 정부 발표 후 이틀 만에 나온 것이다. 행안부는 재산세를 담당하는 부처다.

진 장관은 "요즘같이 경제가 여러 가지로 어렵고 공시가격과 시가도 오르면 재산세 부과가 가파르게 늘어난다"며 "중저가 아파트 주민들에게 감면 혜택을 주는 게 필요하다는 생각"이라고 말했다.

