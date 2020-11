이광일 전남도의원, 줄어든 교육재정…지자체와 적극 협치 강조

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 이광일 전남도의회 교육위원회 의원은 지난 4일 전라남도교육청 소관 행정사무 감사에서 2021년도 줄어든 교육재정과 관련해 도 교육청과 지자체의 적극적인 협치를 강조했다고 5일 밝혔다.

이광일 의원은 2021년도 보통교부금이 전년 본예산 대비 2300억 원이 줄어드는 것에 대해 “교육에 차질이 생길까 우려의 목소리가 높다”면서 “도 교육청이 적극 나서서 우리 학생들에게 피해가 돌아가지 않도록 슬기롭게 헤쳐나가야 한다”고 역설했다.

또 “코로나19를 비롯해 원격수업, 미래 교육, 통합학교 등 새로운 지출 수요가 발생하고 있는 가운데 재정의 어려움이 예상됨에 따라 학생들에게 제공되는 교육의 질이 낮아지지 않도록 효율적인 재정 운용이 절실하다”고 강조했다.

이 의원은 “지자체 재정 상황 또한 넉넉한 형편은 아니지만 긴밀한 소통을 통해 교육재정을 확보해 우리 아이들의 교육에 피해가 최소화될 수 있도록 교육청과 지자체의 적극적인 협치”를 당부했다.

이광일 의원은 이외에도 교육정책 지방 이양에 따른 교육자치 정착 대비, 통합학교 추진, 학교지원센터 발전 방안, 학교스포츠클럽 활성화 방안, 학교 밖 청소년 지원, 학생주도 프로젝트 활성화 방안, 마음키움통합지원센터 운영 방안 등 다양한 전남교육의 현안을 점검했다.

