[아시아경제 임춘한 기자] 에코프로는 5일 양극소재 제조용 전구체 생산 계열사 에코프로지이엠의 주식 1054만9128주를 약 284억원에 추가 취득한다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr