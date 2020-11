장석웅 전남교육감 ‘돌봄전담사 파업 자제’ 호소

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감은 5일 돌봄전담사 파업과 관련해 긴급 담화문을 발표하고, 파업 참여 자제를 강력히 호소했다.

이날 담화문은 전국학교비정규직연대회가 '온종일 특별법' 폐기와 '시간제 돌봄전담사 전일제 전환'을 요구하며 6일 전국 돌봄전담사 파업을 예고한 데 따른 것이다.

장 교육감은 담화문을 통해 “코로나19라는 어려움에도 아이들을 돌보느라 애쓰는 돌봄전담사 선생님들에게 감사드린다”며 “뜻은 충분히 이해하지만, 아이들을 사랑하는 마음으로 파업 참여를 자제해달라”고 호소했다.

그는 “시·도교육감협의회와 함께 돌봄 운영 개선 협의체에 참여, 돌봄전담사들의 요구를 반영하도록 노력하겠다”며 “돌봄 파업으로 불편함이 예상되지만 조금만 더 이해하고, 되도록 가정에서 아이들을 돌봐주길 바란다”고 협조를 요청했다.

이어 “불가피하게 돌봄이 필요한 학생은 파업 미참여 전담사, 마을 돌봄 기관 등을 활용해 안전한 돌봄 교육을 제공하겠다”고 덧붙였다.

더불어 “지난 1학기 개학이 수차례 연기되는 가운데도 2개월 이상 긴급 돌봄교실을 운영하며 돌봄 공백을 최소화했고, 이는 교육공동체가 협력과 연대의 집단지성을 발휘해 어려움을 함께 이겨낸 전남교육의 자긍심이라 생각한다”고 말했다.

그러면서 “파업 중이라도 가정에서, 학교에서 안전한 돌봄이 제공될 수 있도록 적극 협조해 줄 것을 부탁한다”고 밝혔다.

전남 지역 전체 초등학교 430개교 중 돌봄교실을 운영하는 학교는 426개교에 이른다.

이 중 264개교에서 돌봄전담사 1명 이상이 파업에 참여할 것으로 파악됐다. 전체 돌봄전담사(무기직) 620명 가운데 385명이 파업에 참여하고, 이로 인해 전체 돌봄 학생 1만3467명의 62%인 8350명이 돌봄 혜택을 받지 못하게 될 것으로 예상한다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr