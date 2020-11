민주당 가입 사이트에 '#힘내라이재명'…민주당 "사실아냐"

[아시아경제 김슬기 기자] 이재명 경기도 지사 지지자들이 더불어민주당 권리당원 가입 홈페이지 우회 경로 접속 도메인을 만들어 이 지사를 응원하는 메시지를 게재해 논란이 일고 있다.

5일 민주당 권리당원 게시판 등에 따르면 '권리당원가입.com' 링크에 접속했을 때 "#힘내라이재명" 문구가 잠시 나타난 뒤 민주당 공식 홈페이지 화면으로 넘어간다. 당초 민주당 당원 가입은 공식 홈페이지 도메인(theminjoo.kr)에서 할 수 있다.

문제는 '권리당원가입.com'에 접속했을 때 정식 홈페이지로 넘어가는 사이에 노출되는 화면에 '국민과 더불어민주당 권리당원가입' 문구와 함께 '#힘내라이재명'이라는 메시지가 나온다는 것이다.

해당 도메인에는 'LEEJIMO(이지모·이재명을 지지하는 모임)'이라는 문구도 함께 떠 이 도메인을 만든 게 이 지사의 지지자들이 아니냐는 의혹이 제기됐다.

민주당 당원 게시판에는 "당의 공식 홈페이지 화면에 특정 정치인 이름이 나오는 게 정상인가" "민주당이 아니라 이재명 당이냐" 등 항의성 글들이 빗발치고 있다.

이에 이날 민주당은 공식 페이스북에 올린 글에서 "민주당 권리당원 가입 링크 접속 시 특정 정치인의 이름이 뜨거나 지지 그루기가 적혀있는 것은 사실이 아니다"라고 해명했다.

한편 민주당 공식 홈페이지 주소인 'https://theminjoo.kr/mypage/partyJoin'을 통해 접속하면 해당 문구는 뜨지 않는 것으로 확인됐다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr