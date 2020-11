[아시아경제 임춘한 기자] 아이에이 아이에이 038880 | 코스닥 증권정보 현재가 530 전일대비 5 등락률 +0.95% 거래량 6,943,221 전일가 525 2020.11.05 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 내일 (5일) 급상승 무조건 나올 테마 'TOP3' 핵심 기술인수 소식에 ‘주가급등’! 美 대선 전, 곧 마감합니다中 2000조 바이오 시장 잡는다! 신약 후보물질 ‘이 기업’! close 는 5일 백효흠 에버다임 상임감사를 사외이사로 신규 선임했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr