[아시아경제 임춘한 기자] 넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,920 전일대비 5 등락률 +0.26% 거래량 2,679,984 전일가 1,915 2020.11.05 15:30 장마감 관련기사 넥스트아이, 이노메트리 매각 대금 634억 수령…"신사업 진출 및 재무건전성 확보"이노메트리, 최대주주 이비젼으로 변경【화제의테마】 월요일 (19일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選 close 는 5일 운영자금을 위해 상상인플러스저축은행을 대상으로 50억원 규모의 사모 전환사채를 발행 결정했다고 공시했다.

