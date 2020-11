민생당 노조 “당 지도부, 꼼수 인사위…독선적 당무 운영 중단해야”

"제3정치 깃발은 어디 가고…당 지도부의 빛바랜 아집만 남아"

[아시아경제 임춘한 기자] 민생당 노동조합은 5일 “당 지도부는 비상대책위원회를 통해 ‘중앙조직 규정’을 개악했다”며 “현행 규정에서도 충분히 구성할 수 있는 인사위를 굳이 바꾸려는 저의는 무엇인가”라고 비판했다.

이들은 이날 성명서를 통해 “이번 중앙조직 규정 개정은 갑작스러운 사무총장 교체 직후 인사위도 없이 인사 발령을 내려는 시도가 당헌·당규에 의해 저지되자 당규를 바꿔 확실하게 지도부 입맛에 맞는 인사위를 구성하겠다는 꼼수로 밖에 볼 수 없다”며 “'충견' 인사위를 통해 사무직당직자를 길들이겠다는 것인가”라며 이같이 말했다.

이들은 “이번 개정안에는 담기진 않았지만 ‘정책연구원 부원장 중 1명’을 대신해서 ‘대변인’까지 인사위에 넣으려고 했던 지도부의 창의적 발상은 분노를 넘어 실소를 자아내게 한다”며 “더구나 당 지도부는 ‘지난 26일 서울삼성병원을 방문한 인원 전체를 대상’으로 코로나 검사를 받으라는 당국의 지시를 사전에 인지하고도 비상대책위원회를 강행하여 결국 이번 중앙조직 규정을 바꾸고 말았다”고 지적했다.

이들은 “얼마나 시급하고 반드시 관철해야 할 그들만의 인사 발령이 존재하길래 당직자의 건강을 위협하고 당규마저 바꿔가며 인사위 구성을 바꾸려 하는 것인가”라며 “얼마나 더 인내해야 하는 것인가. 얼마나 더 속아야 하는 것인가. 우리 사무직당직자들의 충언을 무시하고, 그동안 독단적으로 행동해온 지도부가 이제는 인사위를 통해 사무직당직자를 길들이려는 의혹에 의분하지 않을 수 없다”고 덧붙였다.

이들은 “우리가 그토록 지키고자 했던 제3정치의 깃발은 어디 가고, 지도부의 빛바랜 오기와 아집만 남게 되었는지 참으로 안타까울 따름”이라며 “우리는 이번 꼼수 인사위 이외에도, 국민과 당원의 민생당을 지도부 자신들만의 아지트와 금고로 만들려 하는 그 어떠한 시도도 용납할 수 없다”고 밝혔다.

이들은 “만약 향후 인사위를 통해 부당한 동기·목적이 담긴 불합리한 인사 조치나 당직자에 대한 탄압이 이루어질 경우, 그동안 사측이 경험해보지 못한 모든 방법을 동원해 적극 대응해나갈 것임을 엄중 경고한다”며 “인내에도 한계가 있다. 지도부는 독선적 당무 운영을 즉각 중단하라”고 말했다.

