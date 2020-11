경북도교육청, '자유학기제-고교학점제' 영상 프로그램 운영

도교육청 공식 유튜브 '맛쿨멋쿨TV' 송출

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 도내 전 중학교 259개교를 대상으로 중·고등학교 6년의 교육과정을 연계하는 '자유학기제-고교학점제 징검다리 프로그램'을 운영한다고 5일 밝혔다.

이 프로그램은 중·고교 학교급 변화에 대한 학생·학부모 불안감을 해소하고, (중)자유학기제-(고)고교학점제 연계를 통한 6년간의 교육과정 지속화와 중3 전환기 학생들의 성공적인 상급학교 전환을 지원하기 위한 것이라고 도교육청은 설명했다.

프로그램은 ▲전환기 고등학교 미리보기 프로그램 ▲우리학교 교육과정 미리보기 프로그램으로 구성돼 있다.

전환기 징검다리 프로그램Ⅰ<고등학교 미리보기 영상(4회)>은 중3 학생 1000여명을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 제작됐다. 이 프로그램은 오는 30일부터 매주 월요일, 중 3학년 창의적 체험활동 시간에 도교육청 공식 유튜브 맛쿨멋쿨TV를 통해 송출된다.

전환기 징검다리 프로그램Ⅱ <우리학교 교육과정 미리보기>에서는 중학교를 졸업한 학생들이 고등학교에 입학하기 전 고등학교 교육과정을 미리 익히기 위한 것으로, 2월달 '새학년 교육과정 준비 주간'과 연계된 것이다.

이 기간 동안 도내 전 고등학교는 예비 고1생들을 대상으로 학교 교육과정 운영 계획, 다양한 선택 과목 안내, 학교 간 공동교육과정 등을 안내해 3월 입학후 신입생들이 개개인의 진로와 적성에 따른 진로 설계를 할 수 있도록 도움을 준다.

임종식 교육감은 "학생들이 전환기 징검다리 프로그램을 통해 상급학교 진학에 대한 불안감을 떨치고 성공적으로 고등학교에 적응하길 바란다"며 "자유학기제를 통해 꿈·끼를 탐색한 학생들이 좋아하는 과목을 스스로 선택·이수하는 학생중심 고교학점제안착을 위해 최선을 다해 지원하겠다"고 전했다.

