최재형 감사원장 "감사 결과 난센스라는 반응 이해 어려워"

[아시아경제 임춘한 기자] 최재형 감사원장은 5일 "국회가 감사요구한 사항에 대한 감사원의 감사 결과를 난센스라고 하는 것은 이해하기 어렵다"고 밝혔다. 노영민 대통령 비서실장이 전날 운영위 청와대 국정감사에서 '월성 1호기 조기폐쇄' 결정 과정과 관련한 감사 결과에 대해 "유례를 찾을 수 없는 난센스"라고 언급한 것을 정면 반박한 것이다.

최 원장은 이날 국회 법사위에 출석해 김도읍 국민의힘 의원으로부터 질의를 받고 "어떤 말씀을 하더라도 전혀 동요하지 않고 업무를 수행하고 있지만, 혹시 감사원의 독립성이나 정치적 중립성에 대한 훼손의 의미로 받아들일까 하는 걱정은 있다"며 이같이 말했다. 그러면서 "조금 더 깊이 소통했으면 그런 말씀은 안 할 수 있었을 텐데 하는 아쉬움이 있다"고 설명했다.

최 원장은 대통령 직속 자문위원회에 대한 감사를 두고도 "청와대에서 왜 자문위원회를 감사하느냐고 이의제기한 적이 없다"며 "일부 언론에서 정치적으로 의미부여 하는 바람에 오해가 생긴 것 같다"고 밝혔다.

노 실장이 "감사원조차 착각을 했다"며 "대통령 자문위는 청와대 소속이 아니다. 이걸 대통령 자문위라고 하니 당연히 청와대가 관할하는 것으로 아는데, 청와대는 관여하지 않는다"고 주장한 것을 우회적으로 반박한 것으로 보인다.

