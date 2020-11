[아시아경제 한진주 기자] 윤풍영 SK텔레콤 최고재무책임자는 5일 진행된 2020년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 저가 5G 요금제 출시 계획에 대해 " 경쟁 환경과 가입자 추이 등을 고려해서 고객 친화적인 방향으로 5G요금제 개편을 검토하고 있으며 연말 또는 내년 초에 출시할 것으로 예상된다"며 "새 요금제 출시될경우 5G가입자 확산세는 더 빨라질 것이며 ARPU는 낮아질수 있지만 5G 가입 활성화로 무선 매출 증가에 긍정적 영향 있을 것"이라고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr