[아시아경제 한진주 기자] SK텔레콤은 5일 진행된 2020년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "3분기 5G 가입자는 92만명 증가했고 9월말 기준 426만명"이라며 "커버리지와 언택트 채널 강화, 다양한 5G 경험 제공 통해 가입자 매분기 증가폭을 확대해나가고 있다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr