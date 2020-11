베이조스, 아마존 주식 3조원대 매각…올해 102억달러 규모 팔아

[아시아경제 정현진 기자] 제프 베이조스 아마존 최고경영자(CEO)가 이번주 30억달러(약 3조3951억원) 이상의 아마존 주식을 매각했다고 4일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

보도에 따르면 베이조스 CEO는 지난 2~3일에만 아마존 주식 100만주를 팔아 자금을 확보했다. 앞서 그는 지난 2월과 8월에도 각각 41억달러와 31억달러 어치의 아마존 주식을 매각했다. 이에 따라 올해 아마존 주식 매각으로 거둬들인 자금은 102억달러 이상이다.

지난해 베이조스 CEO가 매각한 아마존 주식은 28억달러 규모였다. 이를 감안하면 올해 매각을 통해 거둬들인 자금 규모는 3배 이상이다. 베이조스 CEO는 잇따른 매각에도 아직 1700억달러 어치의 아마존 주식 5300여만주를 보유하고 있다.

블룸버그 억만장자 지수에 따르면 베이조스 CEO의 재산은 1910억달러로 집계된다. 아마존 주가가 상승하면서 이날 하루에만 재산이 105억달러 늘었다.

베이조스 CEO는 매년 10억달러 상당의 아마존 주식을 팔아 자신이 만든 우주탐사업체 블루 오리진에 투자하겠다는 뜻을 밝혔다. 지난 2월에는 기후변화를 연구하는 과학자들과 환경운동가들을 지원하기 위해 100억달러 규모의 '지구 기금'을 출범시켰다.

