인천시, 자체 쓰레기 매립지 '친환경' 설계 …소각재·불연성 폐기물만 매립

수도권매립지 100분의 1 규모 '에코랜드' 조성

지하매립·돔형식 건축…1일 반입량 161t

침출수 미발생, 비산먼지·가스·악취 등 차단

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 2025년 수도권매립지 사용 종료에 대비해 새로 건설하는 자체 쓰레기 매립지를 현재의 직매립 방식이 아닌 친환경 방식으로 조성한다.

시는 5일 친환경 자체 매립지인 가칭 '인천에코랜드' 조성 계획을 공개했다. 인천에코랜드는 폐기물 발생지 처리원칙에 따라 인천에서 발생된 폐기물만 처리한다.

인천에코랜드는 현 인천 서구 수도권매립지와 규모, 매립시설 형태 등 모든 면에서 다르다.

수도권매립지는 1600만㎡의 면적에 매립용량만 2억 2981만t에 달하고 생활폐기물과 사업장폐기물을 땅에 묻는 직매립 방식으로 운영되고 있다. 이로 인해 악취와 침출수 발생 등으로 주변 지역에 환경피해를 야기해 왔다.

반면에 인천에코랜드는 부지 면적이 15만㎡ 미만이고 용량도 234만㎥여서 수도권매립지의 100분의 1 규모다. 또 생활폐기물을 소각한 뒤 발생하는 소각재와 불연성폐기물만 매립한다.

시는 생활폐기물 분리수거를 늘리고, 생활폐기물·하수슬러지 소각재의 벽돌과 보도블록 재활용을 강화하면 1일 반입량이 161t으로 20t 트럭 약 8대에 불과할 것으로 예측했다.

이는 지난해 기준 수도권매립지 1일 생활폐기물 반입량(약 2164t)의 7.4% 수준이다. 이대로라면 단계별로 10년씩 약 40년간 사용할 수 있을 것으로 시는 내다봤다.

인천에코랜드는 4단계로 나누어 건설할 예정인데, 실제 매립시설은 1단계 용량인 60만㎥ 내외로 조성된다.

시는 인천에코랜드가 주위 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 매립시설을 지하 40m 깊이에 만들고 점토처리와 고강도 차수막을 설치해 외부와 차단할 계획이다.

매립시설 상부에는 돔 형태의 건축물을 지어 지하와 지상 모두 주변 지역과 차단한다. 빗물과 지하수가 유입되지 않고 소각재와 불연성폐기물만 매립하기 때문에 침출수가 발생하지 않고 매립가스 발생도 최소화된다.

매립과정에서 발생하는 소량의 매립가스는 포집정으로 모아 친환경 에너지원으로 사용할 예정이다. 또 매립이 끝난 뒤에는 돔을 철거하고 공원이나 야외체육시설 등을 조성해 주민 휴식공간으로 제공할 방침이다.

인천에코랜드 후보지는 오는 12일 발표될 예정이다.

오흥석 인천시 교통환경조정관은 "인천시민의 숙원인 수도권매립지 사용 종료와 폐기물처리 정책 대전환을 위해선 인천에코랜드 조성이 꼭 필요하다"며 "현재의 매립방식과는 전혀 다른 친환경 시설로 조성돼 환경오염이나 주민 피해가 없다는 점을 이해하고 적극 협조해 줄 것"을 당부했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr