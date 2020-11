[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스는 5일 3분기 실적발표 후 컨퍼런스콜에서 "화웨이 건으로 주가에 부분적으로 악영향 미치고 있는 것은 느끼고 있다"고 전제하면서도 "이 문제는 미중갈등문제로 인해서 야기된 문제다. 다만 LG유플러스는 30% 수준을 차지하는 화웨이의 커버리지가 완성돼있고, 현재 제공하고 있는 서비스 지장이 없다"고 설명했다.

LG유플러스 측은 "향후 28기가헤르츠, 다음 세대 문제지만 두 문제 역시 현실과 관련된 먼 아젠다다"고 덧붙였다.

그러면서 "4분기에는 통신본업외에도 주주가치를 위해 최선을 다하겠다. 특히 내년에는 모바일과 홈을 연계한 심리스 콘텐츠 시장 저변을 넓히겠다. MZ세대와 소통도 강화해나갈 것"이라고 말했다.

