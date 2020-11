진중권 "성추행은 자기들이 해놓고, 성인지 학습은 국민이? 어이없다"

[아시아경제 김봉주 기자] 이정옥 여성가족부 장관이 5일 고(故) 박원순 전 서울시장과 오거돈 전 부산시장의 성추문으로 비롯된 보궐선거에 대해 "국민의 성인지 집단 학습 기회"라고 말한 것을 두고, 진중권 전 동양대 교수가 "성추행은 자기들이 해놓고, 성인지 학습은 국민한테 받으란다"라며 일갈했다.

진 전 교수는 5일 SNS에 이 장관 발언 관련 보도를 공유하고 "어이가 없다. 적반하장이야 이 정권의 종특이지만, 보자 보자 하니 막나간다"면서 이같이 말했다.

이어 "그것도 838억원 들여 국민 자비로. 장관들이 단체로 실성을 했나"라고 덧붙였다.

논란이 된 이 장관의 발언은 이날 오전 국회 본청에서 열린 예산결산특별위원회 질의 과정에서 나왔다.

윤주경 국민의힘 의원이 "두 전직 시장의 성범죄로 838억원의 선거 비용이 들어가는데, 여성 또는 피해자들에게 미칠 영향에 대해 생각해봤느냐"고 묻자, 이 장관은 "큰 예산이 소요되는 사건을 통해 국민 전체가 성인지성에 대한 집단학습을 할 수 있는 기회가 역으로 된다고 생각한다"고 답했다.

이에 윤 의원이 "838억원이 학습비라고 생각하시는 거냐. 성인지 감수성을 위한 전국민 학습비로 생각하느냐"고 따져 묻자 이 장관은 "꼭 그렇게 생각하지는 않지만, 어떤 상황에서도 국가를 위해 긍정적인 요소를 찾아내려고 노력해야 한다고 생각한다"고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr