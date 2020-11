윤대희 이사장 "코로나19 특례보증 6588억원 추가공급…적극 지원"

코로나19 피해기업 특례보증 4차 추경 이후 한달만에 총 6588억원 추가 공급

[아시아경제 박선미 기자] 신용보증기금은 코로나19 장기화에 따른 피해기업의 경영애로 해소와 경영안정을 위해 마련된 ‘코로나19 피해중소기업 특례보증’이 4차 추경이후 재가동된 지 한달만에 6588억원을 달성했다고 5일 밝혔다.

신보는 코로나19 사태로 어려움을 겪는 중소기업 지원을 위해 올해 2월부터 약 1조4000억원의 특례보증을 공급한 바 있으며, 지난 9월 4차 추경을 통해 확보한 재원을 활용해 약 1조5000억원 규모의 특례보증을 추가로 공급 중에 있다.

이번 특례보증 역시 피해기업의 금융부담 완화를 위해 일반보증보다 유리한 조건으로 보증비율을 상향(95%)하고, 보증료 차감(보증료율 0.3%포인트 차감 및 최대 1% 보증료율 상한 적용)등의 우대조치를 실시했다. 또 심사기준을 완화하고 심사방법과 전결권 등 심사절차를 간소화해 피해기업에 대한 신속한 보증지원이 이뤄지도록 했다.

윤대희 신용보증기금 이사장은 “신용보증기금은 코로나19로 인한 국가경제 위기를 극복하고 피해기업이 체감할 수 있는 지원을 위해 다양한 노력을 전개하고 있다”며 “피해기업이 코로나19 위기를 극복하고 다시 성장할 수 있도록 정책기관으로서 신속하고 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

