장제원 "검사들 반발 장관께서 품어줘야" 추미애 "야당 의원 말씀에 힘이 나"

[아시아경제 강주희 기자] 그간 막말과 고성이 난무했던 것과는 달리 5일 국회에서 열린 법제사법위원회에서는 의외의 장면이 연출됐다. 추미애 법무부 장관과 장제원 국민의힘 의원이 질의와 답변을 하는 과정에서다.

이날 법사위 전체회의에서 장 의원은 내년도 법무부 예산안을 거론하며 "추 장관은 공판중심주의의 검찰로 개혁한다는 강력한 의지를 갖고 있는데, 뒷받침해 줄 수 있는 예산이 지원이 안 되면 어떻게 해야 하느냐"며 "(정부가 편성한) 예산으로 달라지는 검찰 환경을 뚫고 나갈 수 있을지 걱정된다"고 말했다.

장 의원은 이어 "예산을 증액할 일이 있으면 법사위에서 증액해야 한다"며 "대법원 예산도 많지 않으니, 시스템 개선안을 갖고 오시면 삭감 의견을 철회해 드리겠다"고 했다. 이에 추 장관은 웃으며 "정말 반가운 말씀"이라고 화답했다.

장 의원은 또 최근 논란이 되고 있는 추 장관과 검사들 간 갈등에 대해서도 타이르는 듯한 태도를 보였다. 그는 "젊은 검사들, 패기 넘치는 신임 검사들이 반발하면 장관님께서 크게 안고 품어줘야 하지 않겠느냐"라며 "장관께서 무섭게 나가지만 말고, 아버지 역할 뿐 아닌 어머니 역할도 하기 바란다"고 조언했다.

이에 추 장관은 웃으며 "참 좋은 말씀 들었다. 감사하다. 의원님 말씀에 동의한다. 우리 야당 의원님께서 그런 말씀을 해주시니까 갑자기 제가 좀 힘이 난다"고 답했다. 그러면서 "검사들과 잘 소통하면서 개혁에 동참할 수 있도록 분위기를 잘 다독이도록 하겠다"고 덧붙였다.

앞서 장 의원과 추 장관은 지난달 26일 국정감사에서도 웃으며 충돌하는 모습을 보여준 바 있다. 장 의원이 추 장관에 대한 사퇴 여론이 높아지고 있는 점을 지적하자, 추 장관은 웃으며 "의원님도 장관 한 번 해보라"고 되받아쳤다.

이에 장 의원은 "제게 또 다른 도전 목표에 꿈을 심어주셔서 참 우리 추 선배님께 감사를 드린다. 어차피 이 정권에서는 안 시켜주실 것 같으니 공부 열심히 해서 정권 잡아서 비법조인 출신이 꿈을 세워보겠다"고 말했고, 추 장관은 "응원하겠다. 많이 지도해 드리겠다"고 답했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr