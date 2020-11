[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 지난 4일부터 독감 유료접종 대상자인 만19~59세 군민 2000명을 대상으로 보건소에서 예방접종을 실시하고 있다고 5일 밝혔다.

이번 유료접종은 군의 백신 추가 확보로 가능해졌으며, 확보물량 소진시까지 진행되는 만큼 접종을 희망하는 군민들은 서둘러서 접종을 해야 한다.

군은 자체적으로 확대한 고위험군 우선 접종 대상자인 만 60~61세 군민은 보건기관을 방문해 무료접종을 받을 수 있으며, 백신 소진 시까지 진행된다.

접종대상자는 건강상태가 양호할 때 백신을 맞는 것이 좋고 접종 당일에는 충분한 휴식을 취해야 하며 접종 후 반드시 15~30분간 접종기관에 머물며 이상반응 발생 여부를 관찰해야 한다.

