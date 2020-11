[아시아경제 박지환 기자] 한국공인회계사회는 5일 여성공인회계사 30명으로 구성된 '공익단체투명성지원센터'가 출범했다고 밝혔다.

최근들어 공익단체들의 회계투명성이 사회적 문제로 부각되면서 여성공인회계사들을 중심으로 소규모 공익단체의 회계투명성을 제고하기 위한 취지로 발족됐다.

이날 센터는 서울시 아동공동생활가정지원센터 간 회계투명성지원사업을 위한 업무협약도 체결했다. 센터는 첫 사업으로 서울시 소규모 아동복지시설인 아동공동생활가정을 대상으로 투명하고 체계적인 회계처리를 위해 지원사업을 진행한다.

김재신 여성공인회계사회장은 "공익단체는 기부자, 회원, 봉사자, 수혜자, 주무관청 등 다양한 이해관계자가 존재한다"며 "회계투명성 확보는 다양한 이해관계자들과의 원활한 소통을 위해 필수적인 수단"이라고 강조했다.

