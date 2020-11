광양, ㈜태원 코로나19 대응 위해 마스크 2만 장 기부

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 전날 ㈜태원(회장 안종온)에서 코로나19 대응을 위해 마스크 2만장(덴탈마스크 1만장, KF-94 마스크 1만장)을 전달했다고 밝혔다.

이날 기탁식은 정현복 광양시장과 김재경 (재)광양시사랑나눔복지재단 이사장, ㈜태원 관계자 홍훈식(청송한식뷔페 대표) 등 6명이 참석한 가운데 진행됐다.

전달된 마스크는 (재)광양시사랑나눔복지재단을 통해 광양시재난안전대책본부에 전달돼 코로나19 대응을 위한 방역물품으로 사용할 예정이다.

㈜태원 관계자는 “장기화된 코로나19 어려움을 함께 극복하기 위해 마련한 작은 정성이다”며, “저의 임직원의 온정을 담은 전달한 마스크가 조금이나마 도움이 되기를 바란다”고 전했다.

정현복 광양시장은 “코로나19로 모두가 어려운 시기에 마스크를 전달해 주신 ㈜태원 안종온 회장에게 감사드린다”며, “시에서도 코로나19 극복을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

