기업은행, 코트라·삼성SDS와 중기 온라인 수출지원 업무협약

온라인 결제 서비스 확대 및 환율우대 등 금융 혜택 제공

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 5일 코트라, 삼성SDS와 서울 코트라 본사에서 중소기업의 온라인 수출 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약을 통해 세 기관은 2021년 5월부터 코트라가 운영 중인 기업간 거래(B2B) e커머스 플랫폼 ‘바이코리아’에서 수출 중소기업이 온라인 해외 마케팅, 판매, 물류, 대금결제를 한 번에 해결할 수 있는 서비스를 제공하기로 했다.

기업은행은 수출 기업들이 대금 결제 편의를 높일 수 있도록 온라인 결제 서비스를 확대하고 이들 기업에 해외 판로개척을 위한 컨설팅, 환율우대 등 금융 혜택을 제공할 계획이다. 코트라는 ‘바이코리아’를 업그레이드하고 해외 마케팅과 판로개척을 지원한다. 삼성SDS는 종합 물류솔루션 ‘첼로스퀘어’를 통해 물류배송 서비스를 제공하고 물류 컨설팅, 물류비 할인혜택 등을 제공한다.

윤종원 기업은행장은 “오늘 협약이 수출 중소·중견기업이 함께 성장 할 수 있는 상생 모델이 되고, 코로나로 위축된 수출시장과 우리 기업들에게 활력을 불어넣는 계기가 될 수 있도록 플랫폼 조기 활성화를 적극 지원 하겠다"고 밝혔다.

