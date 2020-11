전남소방 ‘의용소방대 강의 경연대회’ 개최

최우수상 생활안전분야 순천의용소방대·심폐소생분야 나주의용소방대



[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 지난 3~4일 장흥군 목재산업지원센터 세미나실에서 생활안전·?심폐소생술 강사 역량 강화를 위한 ‘2020년 전남 의용소방대 강의 경연대회’를 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 대회에는 의용소방대의 활동 범위가 넓어짐에 따라 의용소방대의 역할을 재정립하고 안전강사 능력의 질을 높이기 위해 추진됐다.

도내 14개 팀 30명의 의용소방대 안전강사가 참가한 가운데 2개 분야(생활안전분야·심폐소생분야)에 대해서 실시됐다.

생활안전 분야는 발표자 5명 중 순천소방서 여성의용소방대 최운선 대원이 최우수상, 담양소방서 대전여성의용소방대 조순희 대원이 우수상, 광양소방서 중부남성의용소방대 김수근 대원이 장려상을 수상했다.

심폐소생 분야에는 나주소방서 중부 남·여의용소방대 김봉준, 김연임 대원이 최우수상, 영암소방서 여성의용소방대 고정숙, 윤희호 대원이 우수상, 광양소방서 중부여성의용소방대 임은영, 김말례 대원이 장려상을 수상했다.

주제전달과 숙지도, 강의 전개방법, 강의 기술부문에서 높은 점수를 받아 각 분야에서 최우수상을 수상한 순천 최운선 대원과 나주 김봉준, 김연임 대원은 오는 26일 충북 제천에서 개최되는 전국 의용소방대 강의 경연대회에 전남 대표로 참가하게 된다.

마재윤 본부장은 “의용소방대가 여러 분야에서 영역을 넓혀가는 가운데 전국 대회에서도 의용소방대의 역량을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 의용소방대 활성화를 위해 더 많은 우수 강사를 양성해 지역 내 소외·취약계층에 대한 안전예방 활동에 최선을 다 하겠다”고 말했다.

