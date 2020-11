정세균 "중고장터에 '떡볶이 무료 나눔'…마음 참 아팠다"

[아시아경제 김봉주 기자] 정세균 국무총리가 5일 장사가 어려워 떡볶이를 무료 나눔한 상인의 이야기를 공유하며 "신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 직격탄을 맞은 소상공인의 힘겨움이 고스란히 느껴져 마음이 참 아팠다"고 말했다.

정 총리는 이날 소상공인의 날을 맞아 자신의 페이스북에 글을 올려 소상공인을 위로·격려했다.

그는 "얼마 전 한 온라인 중고장터에 부산의 한 상인분이 떡볶이 무료 나눔을 하셨다는 내용을 들었다. 코로나로 장사가 되지 않아 남은 떡볶이를 나누기로 하신 것"이라며 "힘들지 않은 곳이 없겠지만 특히 코로나로 직격탄을 맞은 소상공인들의 힘겨움이 고스란히 느껴져 마음이 참 아팠다"고 적었다.

정 총리는 "그간 정부는 국민들에게 긴급재난지원금을 지급하고 소상공인 대상으로 새희망자금을 지급하는 등 어려움을 덜어드리기 위해 노력했지만, 고통을 감내하기엔 턱없이 부족하다는 것을 잘 알고 있다"며 "코로나 이전의 삶으로 돌아갈 수 있도록 정부는 총력을 기울이겠다"고 말했다.

아울러 "오늘은 국민 여러분께서도 애정과 관심을 담아 우리 동네 가게를 찾으시는 것도 좋겠다"고 덧붙였다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr