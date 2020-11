김봉현 로비 의혹 수사 투트랙…로비 대상자 소환만 남았다

김봉현 3차례 걸쳐 접대 정황 구체적 조사

관련자 및 장소 압수수색도 수차례

[아시아경제 유병돈 기자] 김봉현 전 스타모빌리티 회장(46ㆍ구속기소)의 폭로로 시작된 '로비 의혹' 수사는 크게 두 갈래로 나뉜다. 김 전 회장이 라임자산운용 구명을 목적으로 현직 검사 등에게 술 접대를 했다는 의혹과, 라임 펀드 재개와 관련해 정ㆍ재계 인사들에게 수억원을 지급했다는 의혹이다. 두 가지 모두 현재 검찰의 수사선상에 올라 있다. 검찰은 그동안 의혹이 제기된 여러 곳을 압수수색했고 김 전 회장 등 관련자들을 불러 조사했다. 로비를 받은 것으로 지목된 인물들의 소환만 남았다는 게 검찰 내부 평가다.

먼저 검사 향응ㆍ접대 의혹은 서울남부지검에서 전담팀을 꾸려 수사를 진행 중이다. 수사팀은 금융조사부 소속 검사 4명, 형사4부 소속 검사 1명으로 총 5명이다. 수사 지휘는 김락현 형사6부장이 맡고 있다. 수사팀은 4일 김 전 회장을 소환해 6시간40분에 걸친 고강도 대면 조사를 벌였다. 검찰은 이날 김 전 회장을 상대로 A변호사와 검사들을 룸살롱에서 접대한 구체적인 날짜 등을 조사한 것으로 전해졌다.

술 접대 날짜는 이 사건 수사의 단초로 꼽힌다. 김 전 회장이 지목한 A변호사와 검사들의 행적을 맞춰보는 것이다. 앞서 수사팀은 이를 위한 기초 작업으로 A변호사의 사무실, 접대 의혹을 받는 검사 2명의 사무실을 압수수색해 휴대폰 등을 확보했다. 수사팀은 김 전 회장을 통해 파악한 날짜를 바탕으로 당일 A변호사와 검사들의 위치 기록을 확인한 뒤, A변호사와 해당 검사들에 대한 소환 조사를 진행할 것으로 보인다.

정ㆍ재계 로비 의혹은 서울남부지검 형사6부에서 수사한다. 이종필 전 라임 부사장이 라임 펀드 판매를 재개하기 위해 변호사 신분인 윤갑근 국민의힘 충북도당위원장를 통해 당시 우리은행장이던 손태승 현 우리금융 회장에게 로비를 벌였다는 의혹이다. 이와 관련해 김 전 회장은 옥중 편지에서 '검사장 출신 야당 유력 정치인 변호사(윤갑근)에게 수억원을 지급한 뒤 우리은행 행장, 부행장 등에 대한 로비가 이뤄졌는데 검찰 수사가 제대로 진행되지 않았다'는 취지로 주장한 바 있다.

검찰이 4일 윤 위원장의 사무실과 집, 우리금융그룹 회장실 등을 압수수색한 것도 해당 의혹을 확인하는 차원에서 이뤄진 조치로 풀이된다. 이에 앞서서는 윤 위원장 등에 대한 통신 및 계좌 영장을 발부 받아 추적을 진행해 왔다. 검찰은 압수물 분석을 마치는대로 윤 위원장과 손 회장을 차례로 불러 조사할 방침이다.

다만 검찰은 또 다른 로비 의혹인 '구속영장 기각 청탁'에 대해선 아직 강제 수사 절차를 진행하지 않고 있다. 김 전 회장은 1ㆍ2차 옥중 편지에서 '수원여객 횡령 사건 관련 경찰의 구속영장 신청을 무마하기 위해 지인에게 윤대진 당시 수원지검장 로비 명목으로 5000만원을 지급했고 일부 성공했다'는 취지로 주장했다. 이 사건을 수사한 경찰 관계자도 "실제로 영장 신청이 검찰에서 반려됐다"고 증언했다.

이에 대해 검찰은 "옥중 편지를 통해 김봉현 측이 제기한 모든 의혹들을 전체적으로 들여다보고 있다"면서 "특정 사안에 대한 수사 진행 여부는 알려줄 수 없다"고 했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr