대구시교육청, 7일 유·초·특 교사 임용 필기시험 … "마스크 착용해야"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 오는 7일 대구동중학교에서 2021학년도 공립 유치원·초등학교·특수학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 1차 시험을 실시한다고 5일 밝혔다.

시험과목은 1교시 교직논술, 2교시 교육과정 A, 3교시 교육과정 B 등이다. 1교시는 논술형, 2~3교시는 서답형(기입형, 서술형)으로 치러진다.

1차 시험에는 590명(선발인원 138명)이 지원해 평균 4.28대 1의 경쟁률을 기록했다. 1차 시험 합격자는 선발인원의 1.5배수를 선발하며, 12월 9일 시교육청 홈페이지를 통해 발표된다.

코로나19 자가격리자는 신청자에 한해 별도 시험장에서 치르게 된다. 일반 응시자의 경우도 시험 당일 발열 또는 호흡기 증상이 나타난 코로나19 증상자는 일반 시험장내 별도 시험실에서 응시 가능하다.

대구시교육청 관계자는 "방역수칙 미준수(마스크 미착용 등)시 시험장 입장 및 시험응시가 제한될 수 있으니 각별히 유의해야 한다"고 강조했다.

