5일 서울 성북구청 앞 바람마당에서 열린 제18회 사랑의 김장 나눔 행사에서 이성로 구청장과 군 장병, 새마을부녀회원 등이 지역 홀몸 어르신, 장애인, 소년소녀가장 등에게 전달할 김치를 담그고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

